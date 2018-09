Nå er det 50 år siden skolen flytta hit

Nyheter

I 50 år har Fredly folkehøgskole hatt tilhold i Børsa, og det feries med åpen skole med mye aktivitet i lørdag 15. september.

Da åpner skolen dørene for alle som vil komme på besøk. Det blir servert kaffe og jubileumskake, og det blir mulighet for å delta på en rekke aktiviteter: Ansiktsmaling, beachvolley, bilbane, bueskyting, bungeerunning, branndemonstrasjon, bruskasseklatring, frisbeegolf, kubb, luftgeværskyting, Mariocart på storskjerm, sløydaktiviteter, spinning med barnepass, tegning, maling, trampoline og Wakka Aria (et interaktivt spill). Alt er gratis.

Bak skolen går det fire geiter som venter på besøk, og hvis noen vil kjøpe sukkerspinn er også det mulig. På kvelden blir det bygdekino med jubileumspris, hvor det vises «De utrolige 2» etterpå «Skjelvet».

Flere tilbød tomt

Fredly folkehøgskole ble startet opp på Leira i Trondheim i 1899, av det som den gang het Trøndelag Indremisjonskrets. Etter fire år flyttet skolen til Nidarvoll, hvor den lå helt til 1967. Da hadde Trondheim vokst seg så stor, at det som før var landlig beliggenhet var blitt i overkant bynært for en folkehøgskole. Flytting ble derfor ansett som nødvendig.

Seks kommuner kom med tilbud om byggeklare tomter: Hemne, Midtre-Gauldal, Oppdal, Rennebu, Selbu og Skaun. Skaun kommune stilte 50 mål grunn til disposisjon. I tillegg ga Mons Løvseth, som selv hadde vært Fredly-elev, tilbud om å kjøpe til 25 mål ekstra. Opplevelsen av stor velvilje fra både kommunen og Løvseth gjorde at vedtaket ble gjort om å flytte til Eli gard i Børsa.

Grunnsteinen ble lagt ned 17. juni 1967, av indremisjonens kretsformann Josef Storflor, og deretter gikk det slag i slag med bygging. Finansieringen, cirka seks millioner kroner, ble gjort ved salg av eiendommen på Nidarvoll, banklån, lån fra skolens venner og ikke minst stor dugnadsånd. Av entreprenører som var med på arbeidet, kan nevnes Meistad Maskin, som fortsatt er aktive i kommunen.

2000 på åpninga

Høsten 1968 møtte det første Fredly-kullet opp. En del elever kom fra kommunen, mange fra Trondheim og Trøndelag for øvrig, men også elever fra resten av landet, for eksempel Kautokeino i nord. Alt var nok ikke helt ferdig verken ute eller inne, og elevene ble med i arbeidet med å få alle de siste bitene på plass.

Den offisielle innvielsen ble gjort pinsehelga 1969, da nesten 2000 møtte opp for å ta del i feiringen.

I de 50 årene Fredly har hatt tilhold i Børsa har det vært en stor variasjon i tilbudet til elevene. De aller første årene var dominert av praktisk-estetiske fag sammen med teoretiske fag for dem som for eksempel ønsket seg inn på lærerskole eller sykepleie. I dag har skolen fire hovedretninger: Friluftsliv/idrett, Security, Bistand og Treningsinstruktør. Majoriteten av elever kommer i dag fra andre fylker enn Trøndelag.

Fredly har vært heldige og hatt full skole de siste årene. I år har de 127 elever i alderen 17 til 24 år.