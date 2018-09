Lokal Pride-fest

Nyheter

Det sier Jenny Abelvik, russepresident på Follo.

Hvert år arrangerer russen konkurranser der man blant annet kan vinne gratis billett til en av festene.

- Det kom forslag fra en medelev om at vi kunne arrangere Follo Pride, og at den med beste antrekket ble vinneren. Vi syntes det var en gylden mulighet til å skape oppmerksomhet rundt et viktig samfunnstema. For dette handler om mer enn bare å kle seg ut, sier Abelvik.

- Vi ønsker å vise at russetida innebærer mer enn fyll og fest. Vi bryr oss om hverandre, og vi bryr oss om samfunnet vi lever i. Alle skal få lov til å være den de er, og vi skal feire skeiv kjærlighet og mangfold. Gjennom våre mediekanaler oppfordret vi alle på skolen å kle seg ut i regnbuens farger.

Oppslutninga ble stor, og fredag yret det av ungdom kledd i alle regnbuens farger.

- Vi har ikke fått noen negative reksjoner, og er positivt overrasket over det. Det er veldig viktig at alle er inkludert, sier russepresidenten som håper at neste års russ kan gjenta suksessen.

- Når man ser at alle er med, håper vi det gir mot til alle tør være seg selv.