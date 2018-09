- Ingen har status som mistenkt i bomkasseinnbruddene

Nyheter

Flere ganger i år har bomkassen i Furuhaugmarkveien like ved fylkesvei 65 på Rindalsskogen blitt brutt opp og pengene er stjålet.

- Det har skjedd minst tre ganger bare i år. Og vi har vært plaget med det tidligere år også, fortalte Per Kåre Negård, veisjef på bomveien, etter det siste innbruddet, som var natt til torsdag 6. september.

ST beklager ST gjorde en feil da vi i lørdagsavisa og på nett slo fast følgende tittel: «Tok trolig bomkassetyvene på fersken».

Igjen var hengelåsen klippet opp. Veilaget vet ikke hvor mye penger det var i kassen. Men i verste fall lå betaling for årskort (1000 kroner) der.

De første innbruddene i år ble aldri varslet eller anmeldt til politiet. Årsak: Oppsitterne og veilaget har liten tro på at sakene blir prioritert og oppklart. Men det siste innbruddet ble anmeldt.

Tirsdag kveld i forrige uke gjorde en oppsitter en observasjon ved bomkassen: To biler med til sammen fire ungdommer parkerte i området. De kjørte vekk ganske raskt. Kort tid senere tok mannen kontakt med ungdommene utenfor S-laget på Nybø. Navnene på ungdommene ble også overlevert politiet.

Politibetjent Thor Hansen ved Surnadal lensmannskontor, bekrefter at det ble gjort en vitneobservasjon av to biler og fire ungdommer ved bomkassen tirsdag kveld i forrige uke. Han sier også at de skal ta en prat med de fire for å høre hva de gjorde ved bomkassen på det aktuelle tidspunktet, men det er ikke gjennomført formelle avhør ennå.

- Saken er fortsatt under etterforskning, og ingen har så langt status som mistenkt, fastslår han.

PS! 10. september kom det også inn anmeldelse etter innbrudd i en bomkasse i Rørdalen, ikke langt unna Lomundalen i Rindal. Her er det Rørvassveien veilag som er anmelder.