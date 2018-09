Nyheter

I papiravisa og på våre nettsider omtalte vi i helga en sak om gjentatte innbrudd og tyveri fra bomkassen i Furumarkveien i Rindal. I saken viste veisjefen i veilaget til at fire ungdommer i to biler ble observert ved bomkassen forrige tirsdag, og at disse ungdommene ble bedt om å redegjøre for hva de gjorde på stedet. I artikkelen går det videre fram at veisjefen på bakgrunn av denne observasjonen og samtalen overbragte navnene på ungdommene til politiet.

På bakgrunn av denne informasjonen slo ST fast; bomkassetyvene ble trolig tatt på fersken. En slik påstand verken var eller er det grunnlag for å hevde.

ST beklager feilen.

ST vil også beklage at det i saken ble vist til at de fire ungdommene var i alderen 18 år og yngre. Vi burde ikke ha vært så presis i angivelse av alder, da det har bidratt til spekulsjoner rundt ungdommenes identitet. ST Beklager også dette.