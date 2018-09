Hele 212 tungbilder fikk kjøreforbud

Nyheter

Denne uka har over 80 tungbilkontrollører fra hele landet jobbet på skift og kontrollert et stort antall tungbiler.

Kontrollene har foregått på Verdal kontrollstasjon og Sandmoen kontrollstasjon i Trøndelag, og på Bergsøya kontrollstasjon og Romsdalen kontrollstasjon i Møre og Romsdal. Tungbilkontrollører fra hele landet jobbet på skift i løpet av uka. I tillegg deltok også fire kollegaer fra kontrollmyndighetene i Sverige og åtte fra Danmark. Dette er en årlig nasjonal kontroll som arrangeres over hele landet på rundgang. I fjor var den i Nord-Norge og i år var det Midt-Norge sin tur.

908 tungtransportkontroller ble gjennomført, og det resulterte i 212 kjøreforbud. 71 fikk gebyrer og 14 ble anmeldt.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har lyktes med målsettingen om å velge ut de riktige kjøretøyene for kontroll. Det ser vi på andelen reaksjoner, som ligger høyere enn til vanlig. Antall bremseprøver ligger også høyt, dette forteller at kontrollørene har jobbet godt sammen, selv om de kommer fra ulike deler av landet og fra Sverige og Danmark, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen.

Av 274 førere som ble sjekket for brudd på kjøre- og hviletidsreglene, ble 17 førere anmeldt.

148 bremsekontroller ble gjennomført. Åtte av dem resulterte i kjøreforbud og en anmeldelse.

Åtte fikk kjøreforbud på grunn av ulovlig kabotasje og tre ble anmeldt.

- Det er en stor fordel for alle som jobber som kontrollører i Statens vegvesen å møtes og jobbe sammen. Sjåførene skal oppleve at de blir behandlet likt uansett hvor i landet de blir stoppet i kontroll, og da må vi sørge for at våre rutiner er like over hele landet. Vi tar nå med oss erfaringene fra denne kontrollen i arbeidet vårt fremover og ser at det er viktig og nyttig med slike store samarbeidskontroller i fremtiden også, sier Larsen.