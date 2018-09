Nyheter

Mens de fleste av oss kan titte ut på regnvær nå om dagene, finnes det enkelte steder hvor nedbøren har kommet som snø. Bildene er tatt på Nerskogen i Rennebu søndag morgen. Et overraskende syn for mange, til tross for at vi snart er ferdige med september.

Ifølge yr.no vil de første dagene i uka som ligger foran også være preget av regn i distriktet vårt.