Nå kjøper de dette selskapet

TrønderEnergi vokser ytterligere: NorgesNett overdrar aksjene i Gauldal Nett til TrønderEnergi Nett. Gauldal Nett omfatter nettvirksomheten i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.

De siste årene har TrønderEnergi utvidet nettområdet flere ganger. Nå kommer altså strømnettene i Midtre-Gauldal og Holtålen kommuner også inn under TrønderEnergis ansvarsområde.

- At vi nå også tar inn strømnettene i Midtre Gauldal og Holtålen, som grenser opp mot vårt eksisterende område, gjør at vi kan ta ut ytterligere synergieffekter og bygge en enda sterkere regional kompetansebase. Det er bra for Midtre Gauldal og Holtålen, og bra for TrønderEnergi, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, i ei pressemelding.

Det er i overkant av 5500 nettkunder i Midtre Gauldal og Holtålen som nå får TrønderEnergi Nett som leverandør.

Samtlige ansatte i Gauldal Nett vil få tilbud om å bli med over til TrønderEnergi Nett.

TrønderEnergi er en pådriver for at nettbransjen bør bestå av vesentlig færre enheter i årene fremover.

- Fornybar-revolusjonen og økende elektrifisering kommer til å kreve mye av nettselskapene i årene som kommer. Da er det viktig at vi i Norge holder oss med nettselskaper som er store nok til å bygge tilstrekkelig kompetanse, og samtidig store nok til å kunne drifte effektivt ved å fordele faste kostnader på større kundevolum, slik at nettleia blir lavest mulig ut til hver enkelt kunde, sier Gjersvold.

Overtakelsen av aksjene vil skje etter nærmere avtale.