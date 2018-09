Nyheter

Orkdal

I løpet av helga har politiet mottatt meldinger om at trafikkskilt i Tverradkomsten på Orkanger er flyttet.

— Noen har hatt det moro med å flytte på skiltene slik at trafikken har fått et annet løp. Generelt kan vi si at det er livsfarlig å flytte på trafikkskilt. Dette er dårlig humor, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Teknisk vakt i Orkdal kommune ble varslet, og har iverksatt tiltak som gjør det vanskeligere å flytte på skiltene.