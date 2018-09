Viktig poeng i nedrykksstriden

Nyheter

Orkdal

Orkla tok et viktig poeng borte mot Kolstad lørdag. Kampen endte 2-2, og Emil Lynum scoret begge Orklas mål, det siste like før full tid. Det sto 1–1 til pause.

Tabellsituasjonen for Orkla, er at de ligger tredje sist. De har like mange poeng som Løten, og ligger to poeng bak Levanger 2 (én kamp til gode) og Tynset. Målforskjellen skiller de to sistnevnte lagene. Fire lag rykker ned.

Orkla har fire kamper igjen å spille. Tre av disse er på hjemmebane. Dette kan bli avgjørende for å berge plassen.

