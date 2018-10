170 militære kjøretøy skal fraktes på E39 i dag

Nyheter

170 kanadiske militærkjøretøy skal fraktes fra Orkanger til Melhus i dag, tirsdag 2. oktober. Det vil medføre kø og forsinkelser.

En militær kolonne består av mellom seks og tolv kjøretøy, og første og siste kjøretøy i kolonnen skal være merket. Kolonnene vil holde en hastighet på rundt 50-60 km/t.

Det er lagt inn forhåndsprogrammerte plasser for pauser for militærkolonnene, slik at annen trafikk kan passere. Kolonnene forsøker også å holde seg unna rushtiden.

Disse stedene og veiene vil bli berørt av Nato-øvelsen

Rune Haarstad, som er presseoffiser for Trident Juncture-øvelsen, oppfordrer folk til å smøre seg med tålmodighet, og legge seg bak kolonna.

De ni militære kolonner skal kjøres fra Orkanger til Fremo ved Ler i Melhus. Det betyr at E39 og E6 skal brukes.

Ifølge Vegtrafikksentralen vil kolonnene kjøre i tidsrommet fra klokken 8.00 til 22. Det er E39 fra Orkanger til Leinstrand og E6 fra Leinstrand til Fremo leir som blir berørt.

Rundt 250 millitære kjøretøy vil trafikkere trønderske veier hver dag i oktober, i forbindelse med øvelsen Trident Juncture. Forsvaret oppfordrer folk til å ikke bryte inn i militærkolonner.

E6 og E39 trekkes frem blant hovedveiene som blir mest berørt av militær trafikk i oktober. I tillegg nevnes fylkesvei 30 mellom Støren og Tynset, fylkesvei 31 mellom Røros og Vauldalen, fylkesvei 65 mellom Orkanger og Surnadalsøra og riksvei 3 fra Ulsberg og sørover.

De nærmeste ukene er det kanadisk utstyr som skal ut på trønderske veier. Det meste av dette går ut fra Orkanger havn, og skal fraktes til blant annet Meldal, Hølonda, Melhus, Fremo og Støren.