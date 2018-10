Det blir påbudt med alkolås på alle drosjer

Nyheter

Da fylkestinget onsdag denne uka på Steinkjer behandlet forslag til drosjepolitikk i Trøndelag, fremmet Senterpartiets Gunn Iversen Stokke forslag om at det skal monteres alkolås i alle drosjer som får løyve i fylket. Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

I mars i år vedtok transport og kommunikasjonskomiteen på stortinget endringer i vegtrafikkloven. Lovendringen gjelder alkolås i busser og minibusser som driver med persontransport mot vederlag.

Vedtaket i Stortinget kom bare et par uker etter at Statens vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her ble montering av alkolås trukket frem som ett av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge.

Rus, og alkohol i særdeleshet, er en vesentlig årsak til trafikkulykker. Statens vegvesen sine dybdeanalyser viser at det er rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker.

- Stortinget har fastsatt krav om alkolås i busser og minibusser, vi mener at taxi snarest også bør bli innlemmet i dette påbudet. Trøndelag bør vise veg og gå foran på også dette området, sier Stokke.