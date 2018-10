Flere soldater til Nato-øvelsen

Nyheter

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, bekrefter at antallet soldater som skal delta på øvelsen Trident Juncture nå er på cirka 45 000.

– Denne økningen er helt naturlig og er et resultat av at nasjonene som deltar kan melde inn styrker helt opp mot oppstart av øvelsen, sier kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberst Eystein Kvarving.

– Det er et viktig for Norge og Nato med åpenhet rundt deltakende styrker, og vi oppdaterer derfor tallene nå, forklarer Kvarving.

LES OGSÅ: Forventer spionasje under Nato-øvelsen

Kvarving er positiv til at flere soldater deltar i øvelsen, som skal pågå i perioden 25. oktober til 7. november, over store deler av Norge.

– Dette gjør at flere allierte soldater får erfaring med å operere sammen med oss i våre områder.

Det ble først meldt om at førti tusen soldater fra over tretti land skulle delta i øvelsen. Det er ingen nye nasjoner på listen over deltakende nasjoner.

– Det er fortsatt alle Natos 29 medlemsland samt partnerlandene Sverige og Finland som deltar med styrker på øvelsen. Flere av de 45 000 som nå er meldt inn for deltakelse vil øve fra baser og hovedkvarter utenfor Norge, sier Kvarving.