Denne veien blir stengt i halvannen dag neste uke

Nyheter

Vegstrekningen Blåsmo – Steinshaugen i Orkdal vil bli stengt i tidsrommet onsdag 10. oktober kl. 09. til torsdag 11. oktober kl. 15. Dette skjer samtidig med at Forve bru er stengt for trafikk, noe som vil få trafikkmessige konsekvenser, opplyser Orkdal kommune.

Bakgrunnen for saken er det skal legges nye vann- og avløpsledninger i forbindelse med kommunens prosjekt med nytt grunnvannsanlegg på Steinshaugen. Prosjektet skal når det er ferdig, overføre grunnvann fra ny kilde på Steinshaugen via høydebasseng på Digerås til Fannrem.

Arbeidet har vært planlagt i lang tid og lagt til høstferieuka for å unngå unødvendig problemer for skoleskyss. Arbeidet er i regi av Orkdal kommune, som ikke hadde informasjon om at dette ville skje i samme periode som Statens vegvesen bestemte seg for å utføre utbedringsarbeider på Forve bru.

Kommunens plan var opprinnelig at fylkesvegen Blåsmo – Steinshaugen skulle stenges helt i tre døgn. For å redusere virkningene av stengingen til et minimum, har kommunen og utførende entreprenør besluttet at arbeidet gjennomføres på dag og natt, og dermed fått redusert stengingen til 30 timer.

I tillegg vil veistrekningen bli delvis stengt med trafikklys 30 minutter av gangen, to til tre ganger per dag ved Steinshaugen. Dette på grunn av sprengningsarbeid. Dette arbeidet vil pågå i seks uker fra uke 41 (høstferieuka). Vegen vil i perioden være innsnevret til et kjørefelt.

Dette arbeidet er også i regi av Orkdal kommune og har vært planlagt i lang tid. Kommunen vil gjøre alt som er mulig for at konsekvensene skal bli så små som mulig for alle berørte.

Statens vegvesen vil sørge for skiltingen vedrørende stengingen av Forve bru. Kommunens utførende entreprenør vil sørge for nødvendig tilleggsskilting for sine arbeider.

- Vi vil oppfordre alle berørte om å benytte skiltede omkjøringsveier, opplyser kommunen.