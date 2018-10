Drømmen om 1. divisjon knust - men fantastisk snuoperasjon berget andreplassen

Nyheter

Hemne

KIL/Hemne var sjanseløse til å ta kvalifiseringsplassen til 1. divisjon lørdag. For det første gjorde de ikke jobben selv med 3–3 hjemme mot Molde. Og ikke minst, deres argeste konkurrent Fortuna knuste Surnadal/Søya/Todalen med utrolige 11–1 i Ålesund.

— Det bør bli publikumsrekord i den siste kampen KIL/Hemne-damene vil rykke opp til 1. divisjon – igjen.

— Dempet skuffelsen

Dermed hadde det ingen hensikt å finregne verken på målforskjell eller antall scorede mål. KIL/Hemne måtte ha slått Molde stort for å greie dette lørdag. Det var de ikke gode nok til.

— Vi fortjente ikke mer i dag, sier kaptein Maren Volden Snekvik.

— Vi var ikke der vi skal være i en slik kamp, sier Ann Silje Sættem.

Og da kan de, om mulig, finne ei aldri så lita trøst i at selv en storseier ikke ville vært nok denne dagen. Det ville kanskje ha gitt en enda større skuffelse sett i sammenheng med at det ikke ble informert om status fra Fortuna-kampen på stadion før helt mot slutten.

— Jeg tror det dempet skuffelsen litt at vi ikke slo Molde. Hadde vi slått dem, og så fått vite at Fortuna vant så stort, ville det vært vanskeligere å takle, sier Rune Bakken, en av trenerne på laget.

Sluttdrama

Den store trøsta får imidlertid bli en fantastisk snuoperasjon på overtid.

Men et lite kampbilde først: Mari Smevoll ga KIL/Hemne ledelsen med et varemerkeskudd fra 16-meteren etter bare 12 minutter. Molde fikk sin utligning ti minutter før pause. I andre omgang scoret romsdalingene enda to; etter 66 og 85 minutter. Og med 1–3 på måltavla så alt temmelig håpløst ut for KIL/Hemne, for med dette resultatet ville de ha mistet andreplassen til nettopp Molde.

Sara Hoftun Bjerksæter ville det annerledes da hun tuppet ballen i langhjørnet med tåa to minutter på overtid. Og da Molde-spillerne ropte på dommeren at tida er ute, headet Mari Borgen inn 3–3 da 94 minutter var spilt.

Det kalles sluttdramatikk – selv om KIL/Hemne-spillerne nok kunne ha tenkt seg å feire noe helt annet enn «bare» en andreplass etter endt sesong.

Ca. 350 tilskuere fulgte kampen på Hemne Sparebank Arena.