Slik blir høstferieværet

Nyheter

Det er ingen tvil om at sommeren og de gode temperaturene er over for denne gang. Kommende uke er det høstferie på skolene i vårt distrikt. Været blir ikke all verdens å skryte av, selv om det kan ha vært verre også.

Ifølge langtidsvarselet til yr.no vil temperaturene i helga ligge på fem-seks grader på dagtid. Lørdag formiddag vil det regne, mens det skal skye opp litt utover ettermiddagen. Søndag blir fin.

Fra mandag vil temperaturen øke litt, opp mot ni-ti grader. Og kommende fredag er det meldt hele 17 grader og tidvis sol.

Torsdag neste uke skal sola stråle på himmelen, før det skyer over og blir grått igjen mot neste helg.