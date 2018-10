Slik kan ei lita mus brenne ned hele huset ditt

Nyheter

Det begynner å bli kaldere i lufta, og for mange frister det å holde seg innendørs. Det frister også for mus og rotter, og det kan føre til ganske store problemer.

De kan gnage bort isolasjonen på elektriske kabler, og det representerer stor brannfare. Dette er ikke et sjeldent syn for elsikkerhetsingeniører på tilsyn.

- Når en mus eller rotte gnager over ledninger, kan det føre til jordfeil eller kortslutning. Hvis du er ekstra uheldig, kan det også oppstå en lysbue som kan føre til brann, forteller elsikkerhetsingeniør Morten Langseth i Elsikkerhet Norge.

Han forklarer også at dersom en gnager ødelegger ledningene til et brannvarslingsanlegg eller ventilasjonssystemet i et fjøs, kan det få fatale konsekvenser.

Landbruksbygg og gamle bolighus er spesielt utsatt for gnagere. De er på utkikk etter mat, og når de finner et bygg med små åpninger og smutthull, tar de seg lett inn. En åpning på 1-2 centimeter er faktisk nok for både rotter og mus.

Det er også lurt å sjekke kjelleren jevnlig, og området rundt sikringsskap, oppvaskmaskin og andre hvitevarer som avgir litt varme.

Forebyggende tiltak mot gnagere i hus:

• Ta en titt på utsiden av bygningen og kjenn etter åpninger som avgir varme. Tett igjen hull, sprekker og ventiler med netting.

• Hold det ryddig rundt huset

• Gnagere trives godt i vedstabler og løvhauger. Hold dette unna husveggen.

• Rotter kan komme opp fra kloakken via utette rør, dårlige vannlåser eller åpninger uten tunge rister. Ikke kast mat i toalettet.

• Rydd nedfallsfrukt i hagen.

• Unngå overfylte søppeldunker, og åpne komposthauger.

• Lukk kjellervindu og lufteventiler.

• Sjekk forsikringen din. Ikke alle dekker skader og bekjempelse av skadedyr.

I tillegg til å bringe med seg sykdommer som salmonella og e-coli inn i huset ditt, kan de også utgjøre en stor fare for det elektriske anlegget.