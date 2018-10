Pågående selgere gir seg ut for å være noe de ikke er

Nyheter

Orkdal Energi melder om at flere av deres kunder er blitt oppringt av pågående selgere, som gir seg ut for å være samarbeidspartnere med det lokale energiselskapet.

- Noen går også så langt som å si at Orkdal Energi er oppkjøpt/solgt til andre strømselskap. Dette stemmer ikke. Vi er her for alle våre strømkunder og ønsker fortsatt å være det, skriver bedriften.

De oppfordrer folk som har fått slike telefoner, og som lurer på om selgeren snakker sant, til å ringe Orkdal Energi.