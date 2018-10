Planlegger lange lastebilkolonner torsdag

Nyheter

I forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture, planlegger Forsvaret omfattende transport fra Orkanger havn torsdag morgen.

– Først på morgenen er det planlagt to kolonner fra Orkanger havn til Gåsbakken, i Melhus kommune. Jeg tror det er containere som fraktes. Hvis det stemmer så er det mest sannsynlig lastebiler som kjører. I de to kolonnene er det planlagt ti kjøretøy i hver kolonne, altså tjue kjøretøy totalt, skriver presseoffiser Kristian Kapelrud, til avisa Sør-Trøndelag.

Planlagt avreise er, ifølge Kapelrud, 0600 og 0620. Ankomst er planlagt 0800 og 0820.

– I tillegg er det planlagt to kolonner fra Orkanger havn til Ørland klokken 1300 og 1330. Ankomst er planlagt klokken 1600 og 1630. Jeg har ikke info om hva som fraktes, men jeg tror det er snakk om lastebiler som kjøres her også. Jeg vet ikke hvor mange kjøretøy som er planlagt her.

Med den siste ukas forsinkelser tatt i betraktning, legger Kapelrud til at de oppgitte tidspunkter er i henhold til det som er planen akkurat nå, når dette skrives.

– Det er svært mange faktorer som spiller inn på planene og tidspunktene. Per nå er informasjonen riktig, men i morgen tidlig kan ting være utsatt.

De første militærkolonnene skulle i utgangspunktet starte mandag i forrige uke, men ble forsinket, blant annet som følge av lossing og desinfisering av utstyr. Først klokken 15:08 forlot de første kolonnene Orkanger havn.

På under én uke har militære kjøretøy vært involvert i flere ulykker på norske veier.