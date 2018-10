Nyheter

Rindal

Jakthunden Bamse stakk av fra sin eier i område Tørsetmarka i Rindal ca. klokka 13:45 søndag.

Hunden var i dette område med på elgjakt da den stakk av.

Bamse er fire år og en dreven jakthund. Den kan få los og bjeffer veldig. Hunden har et tre meter langt band etter seg, så faren for at den kan sette seg fast er stor.

Har du opplysninger, ring politiet på 02800.