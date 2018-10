Vær forberedt på køkjøring i dag

Nyheter

Skaun/Orkdal

I ettermiddag (søndag) vil militære kjøretøyer dominere trafikkbildet på E39 fra Klett til Orkanger. Store styrker som skal delta i Nato-øvelsen Trident Juncture vil da innta veiene.

— Vi har fått melding om at denne aktiviteten starter klokka 17.30 og vil pågå utover kvelden og natta fram til klokka 06.30 mandag, får ST opplyst fra trafikkoperatør ved vegmeldingssentralen i Statens vegvesen.

Henstillinga til øvrige trafikanter er klar:

— Ta det med ro, ikke kjør forbi militærkolonnen og vis hensyn, sier trafikkoperatøren.

For øvrig er maks hastighet på veien for militærkolonne 80 km/t, men det er sjelden den er oppe i slike hastigheter, blant annet fordi enkelte kjøretøy i en slik kolonne ikke har en slik toppfart.

Hvis du har mulighet, bør du også tilpasse tidspunkt for kjøreturen for å unngå det oppgitte tidsvinduet for dagens militærkolonne. Dette kan eksempelvis være folk som skal hjem fra hyttetur.