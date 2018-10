Dette er årsak til to av tre fjøsbranner

Nyheter

Til tross for to husdyrbranner den siste uka, har det bare vært seks branner der dyreliv har gått tapt hittil i 2018.

Utviklingen har vært positiv etter at el-kontroll med varmesøkende kamera ble tatt i bruk fra 2014. Det året var det 30 husdyrbranner. Siden 2014 har omlag 10 000 bønder gjennomført denne kontrollformen, og et stort antall brannfarlige el-feil har blitt utbedret.

Har kontroll på fjøsbrann

Selv om seks branner der dyreliv går tapt er lavt i forhold til tidligere år, er det likevel seks for mye, og innsatsen mot landbruksbranner fortsetter. Totalt vil 25-30 000 bønder gjennomføre el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette regnes som mest effektive brannforebyggende tiltaket, da undersøkelser har vist at to av tre branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak.

Se brannstatistikk her

I tillegg har fire tusen bønder hittil deltatt på kurs for å lære mer om brannsikkerhet ved utføring av varme arbeider og utført praktisk slukkeøvelse, etter at dette ble et krav fra forsikringsbransjen i 2016.

Fra i fjor kom det det også nytt krav fra Mattilsynet, om at brannalarm i husdyrbygg også skal ha montert utringerfunksjon som varsler til mobiltelefon.

Bolighus i landbruket har derimot en tydelig økning i branner. Derfor er boliger nå tatt inn som en del av el-kontrollen med varmesøkende kamera for landbruket, og det viser seg å være mange brannfarlige el-feil også i bolighusene.