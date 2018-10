Fem av seks listetopper er kvinner

Nyheter

Denne uka la Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem sine forslag til nominasjonslister for kommunestyrevalget i Skaun kommune i 2019.

Felles for begge listene er at en kvinne står på toppen, og med det er partiets ordførerkandidat. Kun ett av de seks topp-navnene på de to listene, er en mann.

Siri Grøttjord (f. 1971), Viggja, er Arbeiderpartiets nye listetopp, foran Ove Sem (f. 1957), Buvika. Også tredje navn på lista er en kvinne; Siri Høgsteggen (f. 1981), Viggja.

Siri Grøttjord, Viggja

Ove Sem, Buvika

Siri Høgsteggen, Viggja

Martin Engen, Børsa

Anita Melting, Buvika

Frank Fandin, Buvika

Marit Rossvold Ness, Børsa

Ketil Solberg, Børsa

Liv Brekken Kirkaune, Eggkleiva

Ørjan Strømmen, Buvika

Elin Berge, Børsa

Georg Heggelund, Buvika

Kristin Nervik Forseth, Buvika

Lars Arne Pedersen, Buvika

Christine Belsås Larssen, Skaun

Tore Kvam, Buvika

Ingeborg Olaug Kamsvåg, Buvika

Tor Andreas Skagseth, Eggkleiva

Guylaine Bendera, Viggja

Knut Ivar Bakken, Børsa

Magnhild Meistad Leraand, Børsa

Simon Willman, Viggja

For Senterpartiet er Gunn Iversen Stokke (f. 1959), Eggkleiva listetopp og ordførerkandidat. Dernest følger Mildrid Wiggen Gimseng (f. 1960), Eggkleiva. Tredje navn på lista er Turid Blækkan (f. 1965), Eggkleiva.

Gunn Iversen Stokke, Buvika (kumulert)

Mildrid Wiggen Gimseng, Eggkleiva (kumulert)

Turid Blækkan, Viggja (kumulert)

Steinar Svorkland, Skaun

Astrid Gimseng, Børsa

Hilde K. W. Rønneberg, Viggja

Cathrine Vuttudal, Buvika

Øystein Wiggen, Børsa

Knut Werkeland, Buvika

Berit W Haanshuus, Skaun

Hege Fonn, Skaun

Johan Skauge Tiller, Skaun

Ola Unsgård, Børsa

Kåre Rønningen, Børsa

Hege Jensen, Viggja

Jonvald Nikkinen, Buvika

Dag Rune Stensås, Børsa

Per Gunnar Loftgren, Skaun

Oddrun Husby, Skaun

Gunnar Hynne, Børsa

Bente Bjørgum Bye, Skaun

Jørn Aas, Børsa

Ørjan Svee, Skaun

Trygve Belsås, Eggkleiva

Per Åge Estenstad

De tre øverste navnene på hver liste er kumulert. Hensikten med kumulasjon ved et kommunevalg er å øke bestemte kandidaters sannsynlighet for å bli valgt.

De kumulerte får et tillegg i sitt personlige stemmetall, som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget.

Denne uka ble det klart at Jon P. Husby ikke tar gjenvalg i kommunen han har vært ordfører i i fire perioder.