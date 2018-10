Sjekk at du har gjort dette

Nyheter

Nå er det på overtid å registrere ditt vannforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Det er obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017. Her ble det satt tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem.

Det er mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet.

- Det handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er, slik at disse ikke forurenses ved uvitenhet. Kommunene vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruk av arealer rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Registreringen er gratis, og gjøres på mattilsynet.no. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, skal ikke registrere sin vannforsyning hos Mattilsynet.

Dersom systemet ditt produserer ti kubikk drikkevann per døgn, tilsvarer det vann til flere enn 50 personer.