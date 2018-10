Nyheter

En person var mandag ettermiddag i 16-tida innom Cirkle K-stasjonen langs E6 på Berkåk i Rennebu for å fylle drivstoff. Etter å ha fyllt opp tanken, kjørte han videre uten å betale.

- Man trodde først det var et tyveri, og bileieren ble kontaktet. Det viste seg at han rett og slett hadde glemt å betale. Han kom tilbake og gjorde opp for seg, sier Finn Skårsmoen, lensmann i Rennebu og Oppdal.