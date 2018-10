Dekk som faller av gjør skader for millioner i året

Nyheter

I løpet av de neste månedene vil flere hundre bilister miste nylig påskrudde vinterdekk under fart og skade bilen sin.

- Hvert år rykker Falck og andre bilbergere ut for å hjelpe flere hundre fortvilte bileier på tre hjul. På grunn av løse hjulbolter har det fjerde hjulet rullet sine egne veier, sier Jan Fleinsjø, bilekspert i Gjensidige.

Beregninger Gjensidige har gjort for forsikringsbransjen viser at nærmere 500 bileiere opplever dette hvert år, de fleste i forbindelse med omlegging til sommer- eller vinterdekk. I tillegg er det mange som redder seg i land ved at de oppdager dette rett før hjulet faller av.

- Skjer dette under fart, kan de materielle skadene bli store, sier Fleinsjø.

En slik skade vil variere voldsomt i omfang, men snittskaden ligger på rundt 20 000 kroner. På årsbasis ruller dekk sine egne veier og gjør skade for over ti millioner kroner.

Mistet bakdekket og traff møtende bil

- Uansett om du skifter dekk selv eller hos en bilforhandler, er det viktig å etterstramme hjulbolter etter noen mil, sier Fleinsjø.

Å miste et hjul under kjøring kan få alvorlige konsekvenser. En ting er de materielle skadene, men hva om en mister styringen og treffer et menneske, advarer bileksperten.

Ifølge Gjensidige og Falck Redning løsner hjul oftest etter man har skiftet dekk, og det er ofte forhjulene som er mest utsatt. Begynner bilen og riste eller en kjenner vibrering fra rattet, er dette tegn på at noe er galt med hjulene.

Gode råd ved dekkskifte:

• Sjekk at du har nok mønsterdybde: Minstekravet er 3 mm, men nærmere du deg dette anbefaler vi å skifte til nye dekk

• Kontroller dekkets alder. Eldre dekk bør skiftes ut med nye.

• Etterstram mutrene etter ca. 50 km

• Lagre vinterdekkene tørt, mørkt og kjølig