- Har tatt en del vitneavhør

Nyheter

Politiet måtte mandag kveld 15. oktober rykke ut til en privatadresse i Rindal, etter melding om en mulig voldshendelse.

- Det er mistanke om vold, i tillegg er det snakk om verbale trusler. Det er opprettet sak, og den er nå under etterforskning, sa lensmann ved Surnadal lensmannskontor, Olav Halse.

Det er én fornærmet i saken. Det er en kvinne i 30-åra. Det er også bare én mistenkt gjerningsmann. Han er i samme alder som kvinnen. Det er nær relasjon mellom dem.

Mannen som er mistenkt for legemskrenkelsen, ble ikke pågrepet. Politiet sier at det ikke brukt våpen eller andre gjenstander i tilknytning til truslene eller den mulige voldsutøvelsen. Kvinnen måtte ikke til sykehus eller legevakt for en sjekk denne kvelden.

- Saken er fortsatt under etterforskning. Det er blant annet foretatt en del vitneavhør, sier Halse nå.

Lensmannen vil ikke opplyse om hva uenigheten mellom partene bestod i.