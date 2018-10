To personer vil bli kontaktet etter denne kjøreturen

Nyheter

Tidlig søndag morgen, rundt klokka halv seks, fikk politiet melding om en uregistrert bil som var forlatt på en åker i Skaun. Dette var helt i nærheten av barneskolen (bildet) på Jåren.

Da politiet kom til stedet, var bilen forlatt. Den hadde åpenbart kjørt av veien og kjørt på en kumme i veikanten, og bilen var blitt påført skader. Det er ikke rapportert om skader på personer i tilknytning til ulykka.

Politiet vet heller ikke hvem som var sjåfør denne søndagsmorgenen. Det eneste man vet er at bilen stod parkert utenfor en bolig hvor det var fest samme natt.

Det er skrevet en anmeldelse på saken. Med andre ord er det opprettet sak, noe som innebærer at saken etterforskes.

- Det er gjort undersøkelser på stedet, og vi har en til to mulig navngitte sjåfør. De vil bli kontaktet i nær framtid, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Stygge skader etter gapkjøring

Det ble gjort et forsøk på søndag å komme i kontakt med en person, uten at patruljende lyktes. Og på grunn av at patruljen ble kalt ut på et annet oppdrag i nabokommunen på samme tidspunkt, måtte Skaun-saken legges litt på vent.

- Vi skal bearbeide rapporter, og saken er under etterforskning, sier hun.

Politiet er interessert i tips fra publikum.