Dette gjøres for å trygge sikkerheten til gående

Nyheter

Denne uka har det pågått arbeid knyttet til fotgjengerovergangen mellom Amfi-senteret og Statens hus på Orkanger. Målet er å bedre sikkerheten til myke trafikanter.

I dag er det to kjørefelt når du kjører ut fra senteret og inn i rundkjøringa, og det er to kjørefelt fra rundkjøringa, over forgjengerfeltet og bort til rundkjøringa i retning Evjen. To felt her gjør det uoversiktlig, både for bilistene og de myke trafikantene.

Nå skal det innsnevres til kun ett kjørefelt. Da vil det bli tryggere for alle sammen - og kjøpesenteret kan samtidig endelig få godkjent ferdigattesten sin.