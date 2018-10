Politiets opplysninger var feil

Nyheter

ST skrev sist onsdag at de to unge mennene som tirsdag 22. mai tjuvlånte en bil og kolliderte med et tre nedenfor Orkdal vidaregåande skole, nå endelig var avhørt og at saken var ferdig etterforsket og oversendt politijurist for påtalemessig vurdering. Opplysningene ble gitt av politiet ved lensmannskontoret i Orkdal.

Men: Det stemmer ikke at mennene er avhørt.

- Saken er fortsatt under etterforskning. Ingen av de to er avhørt ennå, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret, som ikke kan forklare hvorfor ST fikk disse opplysningene før helga.

- Hvorfor er de ikke avhørt, drøyt fem måender etter at bilbrukstyveriet skjedde?

- Saken er nedprioritert i forhold til andre saker, sier hun.

- Men vil de bli avhørt noen gang?

-Ja, det vil de, sier Fagerholt.

Og når det er gjort, med innstilling til reaksjon, da vil saken oversendes jurist, som skal avgjøre om den skal henlegges, om det blir rettssak, forelegg eller kanskje ungdomsstraff.

Ingen av dem hadde førerkort. Begge tenåringene var elever ved Orkdal vidaregåande skole.

Bilen de kolliderte med, hadde de tjuvlånt av en annen elev ved skolen. De to kameratene hadde tatt bilen, som stod parkert på skolen, uten tillatelse. Bilbrukstyveriet ble anmeldt.

Ingen av dem ble alvorlig skadd.