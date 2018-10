Derfor foregår det arbeid i veibanen her

Nyheter

Den siste tida har det pågått arbeid i veibanen ved fotgjengerovergangen mellom Amfi-senteret og Statens hus på Orkanger.

Og hva skjer egentlig her? Jo, enkelt forklart er veibanen ved utkjørsla fra kjøpesenteret og i retning Fannrem innsnevret fra to til ett kjørefelt forbi fotgjengerovergangen. Det gjøres ved at det støpes en betongkloss som reduserer veibredden forbi overgangen.

I lang tid har det vært påpekt at to kjørefelt over overgangen gjør det uoversiktlig for både bilister og myke trafikanter. Det resulterer i farlige situasjoner, der i verste fall noen kan bli påkjørt.

Med kun ett felt over fotgjengerovergangen, har fotgjengerne mindre ting å forholde seg til når de krysser veien.

Veien går etter overgangen ut i to felt igjen mot rundkjøringa lenger bort.