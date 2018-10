Denne SMS-en vil 6764 orkdalinger motta i dag

Nyheter

«Torsdag 1.11. blir det stor øvelse i Orkdal. Skudd og eksplosjoner vil høres. Utrykningskjøretøy benyttes. Se orkdal.kommune.no/facebook».

Dette er teksten som onsdag ettermiddag sendes på SMS fra Orkdal kommune og som vil kunne leses av 6764 orkdalinger. Informasjonen er knyttet til torsdagens storstilte helseøvelse i Orkdal.

- Vilkåret for at man mottar meldingen, er at man har telefonnummer registrert på en adresse i Orkdal. Meldingen vil ikke nå dem som har reservert seg mot telefonsalg etc, opplyser kommunikasjonsrådgiver Steinar Larsen i Orkdal kommune.

Larsen oppfordrer de som ikke mottar meldingen, om å forholde seg til kommunens nettbaserte kanaler og våre kunngjøringer i lokalavisa.

- Det vil bli en dag med mye unormal aktivitet på dagtid på Orkanger og Fannrem. Kommunen har et ansvar for å informere innbyggerne på forhånd, sier han.

Slik vil du merke øvelsen:

* Skudd, eksplosjoner, rop og skrik vil kunne høres.

* Militært personell og andre sentrale aktører vil være godt synlig.

* Økt ambulanseaktivitet. Ambulanser i øving vil kjøre ordinær utrykning og benytte lyd, lys og økt hastighet.

* Militære ambulanser som kjører utrykning til St. Olavs hospital i Trondheim.

* Økt helikoptertrafikk, og mulig ankomst av flere helikopter til samme tid, hvor bare ett får lande av gangen.

* Synlige vektere som kontrollerer trafikk og inngangspartier på bygninger.

* Veier kan bli stengt for kortere eller lengre tidsrom.

* Det påregnes økt aktivitet ved kommunens legesentre og ved St. Olavs hospital avdeling Orkdal.

* Synlige markører/skuespillere som er svært realistisk skadesminket.