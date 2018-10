Har du denne lidelsen kommer du til å bli dødsredd i kveld

Nyheter

En samhainofob er personer som har en utfordrende og bastant redsel for Halloween. På folkemunne kalles også denne frykten for halloweenfobi, men det er samhainofobi som er det korrekte allmengyldige begrepet på denne angstfulle lidelsen.

Og skulle du være så uheldig å ha utviklet denne fobien, finnes det behandlingsmåter; koginitiv terapi i kombinasjon med medikamenter.

Listen over merkelige fobier er lang. Det er knapt noen områder av livet der det ikke er fare for å utvikle fobier. For eksempel er amaxophobia frykten for kjøring eller coulrophobia frykten for klovnene eller tetrafobien frykten for tallet fire.

Mer kjente fobier er for eksempel akrofobi (frykt for mørket), aerofobi (frykt for å fly), arachnofobi (edderkopper), akrofobi (høydeskrekk), demofobi (frykt for store folkemengder), cynofobi (hundrefrykt), og kanskje den mest kjente av alle; klaustrofobi (frykt for trange rom).

Den morsomste fobien er kanskje angrophobia, som er frykten for å være redd eller sint. Skulle du ha denne fobien i tillegg til samhainofobi, kan Halloween-onsdagen bli virkelig lang...

På norsk kalles dagen Allehelgensaften, og feires 31. oktober hvert eneste år. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring, ifølge wikipedia.

Halloween har på 1900-tallet særlig blitt markert i USA der utkledde barn går fra hus til hus og ber om godteri med ordene trick or treat; eller knask eller knep, på norsk.