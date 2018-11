Fylkesordføreren i harnisk over Høie-forslag

Nyheter

Det er fullstendig urimelig at pasientbehandlingen i Trøndelag skal lide for manglende budsjettstyring over år i Møre og Romsdal Helseforetak, sier fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik.

Helseminister Bent Høie åpner for at den vanskelige økonomien i Helse Møre og Romsdal kan løses ved en omfordeling av pengestrømmen i helseforetaket. Helse Midt-Norge hadde et bedre økonomisk resultat enn ventet, mens Helse Møre og Romsdal må spare nesten en halv milliard de kommende tre årene.

Høie ser med en viss uro på situasjonen.

– Helse Midt-Noreg har en berekraftig økonomi slik vi ser det. Det kan bli aktuelt med en omfordeling, sier Høie til NRK.

Sandvik tror det kan virke lite motiverende på de ansatte

- Det blir også krevende og lite motiverende for de ansatte ved St. Olavs på Levanger, i Namsos, på Røros og i Orkdal at de må løpe fortere og arbeide mer for å dekke underskudd i Møre og Romsdal og ikke for å få bedre kvalitet på egen tjeneste, sier Sandvik.