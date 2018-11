Fylkesvei 65 er åpnet for trafikk igjen

Nyheter

Torsdag gjennomføres en stor nasjonal helseøvelse i Orkdal kommune. Én av øvelsene går ut på at en kapret buss velter på fylkesvei 65, rett nord for Forve bru.

Veien, som er stengt i begge retninger, ble først stengt klokken 10.45.

Det vil være skiltet omkjøring. Omkjøring vil være via Orkdalsveien eller Gjølmeslien. Forve bru er åpen.

Årsaken til steningen skyldes at fylkesveien benyttes som landingsplass for helikoptre, i tillegg til å være midlertidig mottak for skadde passasjerer.

Like før klokka 13 ble veien ryddet og åpnet for normalt trafikk igjen.