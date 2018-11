Live: Følg bussdramaet på Fannrem

Nyheter

11.26: Helikopter tar av med skadde folk. Det andre lastes.

11.22: Det sies at politiet snart er klar til å si noe om ulykka. Mer info om kort tid. Det ble tidligere sagt 21 skadde, men alt er ubekreftet.

11.20: Skadde fraktes bort etter prioritet.

11.19: Det er fortsatt uklart hva ulykka skyldes. Politiet har ikke uttalt seg ennå.

11.13: De første skadde på vei til å legges i helikopteret.

11.06: Skadde ligger på bårer oppe på veien. De sorteres i gult og rødt.

11.05: Pressemelding fra Orkdal kommune: Nasjonal helseøvelse

Vi må presisere at hendelser og aktiviteter som det øves på er fiktive. Dette er kun en øvelse!

Bussulykke på FV 65 nord for Forve bru på Fannrem. Uavklart situasjon. Stor trussel for befolkningen. Befolkningen bes fortsatt holde seg innendørs. FV 65 er stengt!

11.03: Nå er bussen tømt for skadde

11.02: Skadde hentes ut takluka på bussen. Det meldes om 21 skadde her.

10.57: Det er mye væpnet politi her.

10.56: Det er fire ambulanser, fem brannbiler og to helikoptere her. Helikopter nummer to landet på veien nå.

10.55: De skadde samlet.

10.53: To gjerningspersoner er pågrepet. Den ene bevisstløs.

10.50: Tre brannbiler er her. Ambulansehelikopter lander nå. NÅ er veien stengt

10.48: Skadde roper inne i bussen også: - Hjelp, vi sitter fast!

10.47: Ser 17 skadde utenfor bussen. Trafikken dirigeres forbi akkurat nå.

10.45: En buss ligger veltet på fylkesvei 65 mellom Best-stasjonen på Fannrem og Frisbrua.

PS! Det er planlagt to store ulykker i øvelsen. Én militær ulykke på Grønøra på Orkanger og én sivil ulykke på Fannrem. For at øvelsen skal være mest mulig realistisk, vil ikke de som arrangerer dette opplyse tidspunkter for hver enkelt ulykke og eksakt sted.