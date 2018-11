Live: Følg dramaet i havneområdet

Nyheter

11.03: Politiet har sikret evakueringsområdet med væpnet politi.

11.00: - Det har vært en hendelse på havna, med flere skadde. Det som skjer nå er at militært personell frakter de skadde til omlastingsstedet. Vi kjenner ikke omstendighetene eller årsaken til de skadde. Det er flere skadde. Det er flere gjerningsmann, og disse er skadd. Området ved havna er sikret. Vår jobb fremover nå er å få oversikt over hva som har skjedd her og antall skadde. Vil ikke uttale meg om det som har skjedd andre steder eller om det er en sammenheng. Henvendelse om videre må skje til operasjonssentralen. Vi har ikke oversikt over om det er døde, sier politiets innsatsleder på stedet.

10.41: Det skal visstnok ha skjedd en ny hendelse i nærheten av Forve bru. Flere skadde, lyder de første meldingene.

10.37: - Vi kan ikke si noe om hva som har skjedd. Vi prioriterer ikke pressen. Vi skal orientere pressen etter at vi har oppdatert oss på en situasjonsrapport, sier innsatsleder nå.

10.36: Det snakkes om to skadde gjerningsmenn. Men ingen kan bekrefte dette.

10.31: Det har gått knapt halvannen time, men ennå er det ukjent hva som skjer der nede i og rundt havna. Det er fortsatt ingen kommunikasjon eller info om hva dette er eller antall skadde. Politiet er tyst.

10.23: Ti traumeteam står klart på St. Olavs i Trondhei for å ta imot skadde pasienter. Mottaksapparatet på St. Olavs vises på skjermene som tilskuerne på Orkanger ser på.

10.20: Militærhelikopter ankommer.

10.18: To helikopte har forlatt Thamshavn med skadde.

10.12: Skadde lastes om bord i helikopter og ambulanser, alt etter hvor hardt skadd de er.

10.06: Pressemelding fra Orkdal kommune: Nasjonal helseøvelse

Vi må presisere at hendelser og aktiviteter som det øves på er fiktive. Dette er kun en øvelse!

Uavklart hendelse på Orkanger havn. Det er også meldt om uavklart hendelse på Orkdal sykehus.

Kommunen har satt krisestab. Det bes om at alle holder seg innendørs.

Det er opprettet et pårørendenummer som folk kan ringe: 72483390

10.04: Politiets innsatsleder på steder vil ikke uttale seg om hva som har skjedd enda. - Det er litt tidlig, sier han.

10.01: Helikoptre lastes nå med pasienter.

09.53: Luftambulanser klare ved Elkem. De skadde i kategori rød (hardest skadde) fraktes hit.

09.50: Skadde tas hånd om.

09.47: To helikoptre lander Elkem Thamshavn.

09.43: Brannbiler er på vei inn området og bort til havna.

09.40: Nå foregår omlasting fra militære til sivile ambulanser.

09.36: Innsatslederne ved Damphuset. Planlegger innsatsen for videre behandling og transport.

09.34: Den første militære ambulanse er på vei ut av havna og bort til omlastingsområdet. Forsvarets oppgave er nå å overlevere skadde til den sivile ambulansetjenesten, som skal sørge for videre behandling og transport.

09.32: Sivile ambulanser kommer på rekke og rad.

09.29: Hardt skadde roper om hjelp på havna.

09.27: Skadde fraktes nå ut fra havna. De skal bort til omlastingsområdet ved Strandheim og tas hånd om av sivilt helsepersonell.

09.25: De som overværer øvelsen ser på tv-skjermer.

09.21: Et militært helikopter flyr inn over Orkanger havn.

09.20: Militærambulanser kjørte akkurat inn på havneområdet.

09.18: Det er blodig på havna.

09.15: Helsedirektør Bjørn Guldvog er til stede på omlastingsstedet. - Dette er fantastisk spennende! Vi lærer å jobbe sammen i kaotiske situasjoner for å redde liv.

09.10: Flere skudd er hørt på havna på Orkanger. Det er rapportert om flere skadde. Nødetater har rykket ut.

09.07: Øvelsen skulle starte klokka 09, men er litt forsinket.

08.15: Pressebriefing på Bårdshaug herregård. Øvelsesledelsen informerer om hva som skal skje utøver dagen. Mål: Teste sivilt-militært samarbeid. Det blir to store hendelser.

PS! Det er planlagt to store ulykker i øvelsen. Én militær ulykke på Grønøra på Orkanger og én sivil ulykke på Fannrem. For at øvelsen skal være mest mulig realistisk, vil ikke de som arrangerer dette opplyse tidspunkter for hver enkelt ulykke og eksakt sted.