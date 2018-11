Live: Følg dramaet på havna

Nyheter

09.43: Brannbiler er på vei inn området.

09.40: Nå foregår omlasting fra militære til sivile ambulanser.

09.36: Innsatslederne ved Damphuset. Planlegger innsatsen for videre behandling og transport.

09.34: Den første militære ambulanse er på vei ut av havna og bort til omlastingsområdet. Forsvarets oppgave er nå å overlevere skadde til den sivile ambulansetjenesten, som skal sørge for videre behandling og transport.

09.32: Sivile ambulanser kommer på rekke og rad.

09.29: Hardt skadde roper om hjelp på havna.

09.27: Skadde fraktes nå ut fra havna. De skal bort til omlastingsområdet ved Strandheim og tas hånd om av sivilt helsepersonell.

09.25: De som overværer øvelsen ser på tv-skjermer.

09.21: Et militært helikopter flyr inn over Orkanger havn.

09.20: Militærambulanser kjørte akkurat inn på havneområdet.

09.18: Det er blodig på havna.

09.15: Helsedirektør Bjørn Guldvog er til stede på omlastingsstedet. - Dette er fantastisk spennende! Vi lærer å jobbe sammen i kaotiske situasjoner for å redde liv.

09.10: Flere skudd er hørt på havna på Orkanger. Det er rapportert om flere skadde. Nødetater har rykket ut.

09.07: Øvelsen skulle starte klokka 09, men er litt forsinket.

08.15: Pressebriefing på Bårdshaug herregård. Øvelsesledelsen informerer om hva som skal skje utøver dagen. Mål: Teste sivilt-militært samarbeid. Det blir to store hendelser.

PS! Det er planlagt to store ulykker i øvelsen. Én militær ulykke på Grønøra på Orkanger og én sivil ulykke på Fannrem. For at øvelsen skal være mest mulig realistisk, vil ikke de som arrangerer dette opplyse tidspunkter for hver enkelt ulykke og eksakt sted.