Det blir «krig» i Hemne og i Rindal i dagene framover nå

Nyheter

Nato-øvelsen når vårt distrikt for alvor i helga og første del av kommende uke. Slaget om Oppdal går mot slutten. Neste skritt er slaget om Rindal, der en amfibiestyrke vil gå i land på Kyrksæterøra. Kyrksæterøra er for øvrig døpt om til Key-Town - siden ingen utlendinger klarer å uttale navnet.

Det er skissert at lørdag 3. november vil det være landgang av en god del kjøretøy og soldater på Kyrksæterøra. Det er noe uklart tidspunkt for ankomst av troppetransportskipet med kjøretøy og annet utstyr. Hemne kommune skriver på sin nettside at det vil skje klokka 07 lørdag morgen.

Uansett: Det vil være merket og området vil være kontrollert av militærpoliti og andre enheter.

- Det vil bli en del trafikk langs hovedaksene, men det legges ikke opp til at veien skal stenges. Det vil kunne påtreffes tropper i utmarka som beveger seg inn i posisjoner. Og det vil bli brukt pyrotekniske markeringsmidler og løsammunisjon, sier kaptein og presseoffiser i HV12, Rune Haarstad.

Landgangen skjer ved kaianlegget i Grøtvågen. Landgangen skjer via skipet «HNLMS Johan de Witt». Her vil en amfibiestyrke fra Nederland, Storbritannia, Finland og Frankrike gå i land og bevege seg inn mot Rindal.

Mye trafikk

Før landgang vil det utplasseres mindre enheter som vil ha kontroll over viktige knutepunkter langs fremrykningsaksen. Styrkene skal deretter transporteres fra Grøtvågen langs Lernesstrandveien via Lankankrysset og videre ut på fylkesvei 680 i retning E39, videre oppover Kårøydalen.

Det må derfor påregnes en god del trafikk på denne strekningen etter at landgangen har inntruffet.

Mye av de tyngre kjøretøyene vil nok gå langs E39, mens det planlegges en flankemanøver/fotmarsj fra Kårøyan av nederlandske og finske styrker inn mot Rindal. Deretter må de amerikanske styrkene forflytte seg mot Rindal for å forsvare det viktige knutepunktet.

Både ved landgang og når styrkene beveger seg mot Kårøydalen, kan det være enkelte trefninger med lokale HV-styrker fra Hemne og Snillfjord involvert.

HV-soldater i kamp

De lokale soldatene. som er lærere og gårdbrukere, er ledet av Ketil Spjøtvoll. Cirka 100 mann vil her møte 800 topptrente proffe soldater. HV-soldatene skal etter planen bare la seg overkjøre - trekke inn i skogen og derfra kanskje angripe fiendens kommandoplasser og forsyningspunkter, mens de venter på at marinekorpset fra USA skal komme og ta kontroll over Rindal.

For: Mens den amfibiske styrken landsettes ved Kyrksæterøra og sikrer området der, vil en annen styrke komme fra motsatt side for å sikre Rindal som utgangsposisjon. Dette vil trolig skje på søndag.

I vest gjennomføres det på mandag et motangrep i området Rindal mot den amfibiske styrken som ble landsatt på Kyrksæterøra. Hemne-styrken sinker motangrep vestover, og etablerer en blokk for å stoppe motstanderens fremrykning ved Rindal på fylkesvei 65.

På tirsdag etableres USAs styrker en egen blokk ved Rindal på fylkesvei 65 for å hindre en styrke sørfra å komme seg østover for å påvirke striden. Den italienske brigaden angriper samme dag videre nordover fra Oppdal og Kvikne mot Berkåk langs E6 og riksvei 3 i Rennebu, mens den canadiske brigaden sinker deres fremrykning.

Tilbaketrekning

USA opprettholder onsdag sin blokk ved Rindal for å hindre at styrkene som kom fra Kyrksæterøra kan påvirke striden lenger øst. Sistnevnte trekker seg tilbake til Kyrksæterøra.

Den italienske brigaden fortsetter sitt angrep mot Berkåk langs E6 og riksvei 3, mens den canadiske brigaden sinker deres fremrykning. Dette er i hovedtrekk det som skal skje fra lørdag til onsdag.

Torsdag 8. november skal styrken returnere til Kyrksæterøra for ombordstigning i skip ved verftet på Grøtvågen. Dette vil medføre stor trafikk gjennom Kyrksæterøra, blant annet forbi Sodin skole.

Det er foreløpig uklart når på dagen styrkene passerer området, men det er planlagt å få engasjert trafikkvakter fra politi/heimevern, særlig i området omkring Sodin. Dette for å ivareta trafikksikkerheten, opplyser Hemne kommune.

I perioden vil det i tillegg være en del militært personell og utstyr stasjonert på Kyrksæterøra. Det vil eksempelvis være en base for helikopter i området like ved Vaagen Verft.