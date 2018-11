Kastet stein og knuste ruta hos 74 år gammel kvinne

Nyheter

Politiet mottok torsdag ettermiddag like etter klokka 17 melding om skadeverk på en bolig på Kyrksæterøra i Hemne.

Den eldre kvinnen (74) som bor der, hørte plutselig et kraftig smell. Det viste seg at det var stein som traff et vindu.

- Vinduet har dobbelt glass, så det var kun det ytterste glasset som ble knust, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

- Hvem stod bak hærverket?

- Det er foreløpig ukjent. Ingen er så langt mistenkt, sier hun.

Kvinnen, som ifølge politiet ikke kjenner til at hun har uvenner, har anmeldt saken.