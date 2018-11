Marinerte mandariner

Nyheter

Ifølge SSB spiste nordmenn over 30 000 tonn mandariner og klementiner. Det tilsvarer 7 kilogram per nordmann. Julen er høysesong for inntaket, og nær halvparten av volumet blir solgt i desember.

Mandarinen kan benyttes til mye mer enn å skrelles og spises naturelt. I dag har jeg laget en variant som kan egne seg som dessert, eller som avslutningen på et måltid.

Ingredienser

6-8 mandariner

1 dl sukker

1 dl vann

1 dl portvin

2 dl fløte

2 nellikspiker

1 hel stjerneanis

1 hel kanelstang

Slik gjør du det

Skrell mandarinene, ta av litt av det hvite, slik at det er fritt for hvitt kjøtt.

Kok opp portvin, vann, sukker, nellik, kanelstang, stjerneanis, la det trekke i noen minutter.

Legg i mandariner og vend de rundt slik at alt er dekt av lake. La de avkjøle seg i laken.

Server de marinerte mandarinene med pisket krem, eller rømme tilsmakt med vanilje og sausen som mandarinene har kost seg i.