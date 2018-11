Den umulige språktesten

Nyheter

Hemne

«Kurk....», «Kirks...» – «Kyrksaterora».

Carl Schultze er tysk krigsreporter, og er tilbake i Hemne for å dekke Trident Juncture for det tyske forsvaret når han blir utsatt for den ultimate språktesten: Hvordan uttale Kyrksæterøra?

— På en skala fra én til seks, får du en god 5-er. Det er litt forbedringspotensial, sier Anders Fjellestad fra Forsvarets Mediesenter.

Vanskelig for alle

Ideen var å få inn litt humor og glimt i øyet under øvelsen.

— Nå har det vært mye fokus på materiell og operasjoner. Derfor forsøker vi noe nytt og litt artig, sier Fjellestad.

Med seg har han plakater med følgende stedsnavn:

* Dombås

* Steinkjer

* Jørstadmoen

* Åndalsnes

* Kyrksæterøra

— Den siste er det jo bare så vidt enkelte av oss norske greier å uttale. Det er nok en grunn til at de utenlandske soldatene har døpt om Kyrksæterøra til Key Town, sier Fjellestad med et smil.

Vurderer premie

Det var like før han skulle gå rundt og teste de franske og engelske soldatene som kom i land ved Wacker Holla Metall da ST traff ham.

— Jeg har testet noen tyskere og briter, og de sliter. Og det begynner å balle seg når de treffer på æ, ø og å, sier han.

— Har du premie for god uttale?

— Det har vi ikke tenkt på, men kanskje de burde ha fått en norsk sjokolade det er vanskelig å uttale? Firkløver, kanskje...? Foreløpig blir det bare heder og ære.

Flere fra mediesenteret går rundt under øvelsen med tilsvarende navneplakater og får dermed en god og humoristisk tone med soldatene som deltar. I hele landet er det ca. 50 000 soldater fra 30 land som er med på øvelsen.