Ektepar utsatt for ruteknusing to dager på rad

Nyheter

Hemne

Politiet har flere ungdommer i kikkerten, og også navn på enkelte, etter at et ektepar fra Hemne ble utsatt for ruteknusing både torsdag og fredag sist uke.

— I det første tilfellet knuste det ytterste laget i ruta etter steinkasting. Neste dag var de på nytt utsatt for steinkasting mot huset, opplyser Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

— Er det noe kjent motiv for skadeverket?

— Nei, ikke foreløpig. Politiet kommer nå til å ta en prat med de unge gjerningspersonene og deres foreldre, sier Fagerholt.

Ekteparet er bosatt i sentrum av Kyrksæterøra.