Se landgangen i Hemne

Franske, britiske, nederlandske og finske tropper startet lørdag morgen mellom klokka 07 og 08 med å sette i land både soldater, kjøretøyer og utstyr til Nato-øvelsen Trident Juncture. Enkelte helikoptre var også å se i lufta.

Tre skip; nederlandske HNLMS Johan de Witt, NHLMS Karel Doorman, og franske Dixmude hadde ankret opp i Hemnfjorden like utenfor Storoddan. De tronet majestetisk ute på den speilblanke fjorden da sola farget himmelen lyserød lørdag morgen.

Landgangen startet på Holla-siden, der troppene ble satt i land like ved Wacker Holla Metall. ST fikk opplyst at det ikke var planlagt landgang på denne siden av fjorden, og at det var noe som ble bestemt samme dag.

Hele operasjonen på og rundt Kyrksæterøra, varte til langt på kveld og delvis ut over natta. Det ble forsinkelser i troppeforflytningene fra de tre skipene og inn til land.

Landgangen i Grøtvågen startet ikke før i 14.00-tida. Det var minst seks timer forsinket sammenlignet med opprinnelige planer. Her gikk amfibiefartøyene i skytteltrafikk fra og til de tre skipene som lå ankret opp ute på fjorden.

Troppene skulle etter hvert ta seg oppover mot Rindal. Kamphandlingene her var opprinnelig planlagt til søndag, men ble utsatt til mandag.