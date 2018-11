Nyheter

Politiet gjennomførte onsdag en trafikkontroll i Rindal på et sted som kalles Bukta.

Elleve sjåfører ble bøtelagt for stor fart i 60-sonen. Høyeste hastighet var 82 km/t. I tillegg ble to sjåfører bøtelagt for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.