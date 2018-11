Denne gjengen vil gjøre kommunen til beste bokommune

Nyheter

Kim Rud Petersen (46) er valgt til ny leder i Skaun FrP.

Jobber med kommunikasjon

Petersen som er født og oppvokst i Trondheim, flyttet til Skaun i 2011, hvor han sammen med kona bygde hus og bosatte seg i Eggkleiva .

Petersen har jobbet som journalist og sportskommentator i mange, blant annet i Radio 1 og TV2. De siste 15 åra har han jobbet med kommunikasjon og konsulentvirksomhet i både inn- og utland, i egen bedrift, Rud Consulting AS.

Beste bokommunen

Fanesakene til Petersen er reduksjon av eiendomsskatt og avgifter. Dette for at det skal bli rimeligere å bosette seg, samt bo i kommunen; spesielt for barnefamilier i etableringsfasen.

Petersen er også opptatt av transporttilbudet i kommunen som han mener må bli mye bedre både for unge og eldre. Målet til Petersen er å gjøre Skaun til den beste bokommunen i Trøndelag.

Med seg i styret for Skaun FrP har han Anita Gilde, Roy Michelsen, Ole Kristian Fosli, Kjell Rune Kokås og Inger Sofie Thomsen.