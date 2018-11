Nå kan du søke i skattelistene

Nyheter

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret i oktober. Listen oppdateres vanligvis fire ganger i året.

På Skatteetatens nettsider kan du søke i listene for inntektsåret 2017. Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger, og hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem. Du får se navn, fødselsår, postnummer, og poststed på den som har søkt, samt tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett på opplysningene dine, oppdateres én gang i timen.

For å søke i skattelistene må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å få lov til å søke i skattelistene. Du kan se på opplysningene for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søket ditt. Først når du klikker på en enkeltperson for å se opplysningene, telles det som en visning.

Du kan også se en kommuneoversikt på våre nettsider.