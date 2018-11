Starter nytt lokalt ungdomsparti

Nyheter

KrFU er Kristelig folkepartis ungdomsorganisasjon og lørdag blir Orkland KrFU etablert. Etter alt å dømme blir meldalingen Mikael Orre Rye (15) valg som leder av lokallaget.

I slutten av oktober var han en av seks representanter fra KrFU på fylkesårsmøtet til Trøndelag KrF. Det var på dette møtet fylkeslaget skulle diskutere de mye omtalre retningsvalget i partiet. Etter møtet ble ddet klart at Trøndelag sendte 11 røde og to blå delegater til landsmøtet. Rye var en av dem som stemte rødt.

- Det var artig å få sagt sitt. Jeg landet selv på, og har vært sikker på lenge, at jeg vil gå for en sentrum-venstre regjering. Sp er nærmest KrF, vi har mange av de samme verdiene. Og på venstresida tror jeg vi får gjennomslag for mange av sakene våre, som klima og bistand, sa Rye til Avisa Sør-Trøndelag.

- Hvordan var det å være med og stemme ved et så stort veivalg i norsk politikk?

- Veldig interessant. Det var et godt møte, med mange gode argumenter fra begge sider. Det er bra at delegatene gjenspeiler synet vårt, slik at vi kan få en prosess som er til å leve med oss i tida etter avgjørelsen, sa Rye etter møtet.

