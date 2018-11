Tiendeklassinger søker festkjoler til veldedig formål: – Vi trenger flere!

Nyheter

Snart står skolenes juleball for tur, og jenter og gutter tyr til butikkene for å kjøpe festantrekk. At prislappen kan komme opp i flere tusen for festkjoler og stilige dresser, er langt fra uvanlig.

- Det er så mye kjøpepress, og mange bruker flere tusen på kjoler, sier Elise Elvbakken Landstad, som arrangerer innsamlinga sammen med Frida Hillestad Brandsvikhaug og Thea Hynne.

Etterspør kjoler

Dette har tre tiendeklassinger ved Orkanger ungdomsskole sett seg lei på, og nå har de startet en noe uvanlig innsamling. Gjennom skolens Facebook-side har de etterspurt festkjoler og ballkjoler som ikke brukes, slik at de kan selges for en billig penge til unge jenter.

Pengene som kommer inn, vil de donere til Latvia.

– Kjoler blir gjerne hengende og støve ned i et skap. En brukt kjole kan være like fin som en ny, sier de.

Trendy

Dermed gjør jentene noe av det mest trendy som finnes, nemlig å satse på gjenbruk.

- Vi selger kjolene for mellom 50 og 200 kroner, og alle pengene som kommer inn, vil gå til folk som trenger det i Latvia, forteller de og viser fram noen av de flotte kjolene som allerede er kommet inn.

- Vi trenger flere. Så vi håper STs lesere kan ta kontakt med oss dersom de har fine kjoler hengende.

Stort press

Det er ikke alle foreldre som har råd til å være med på karusellen der alt skal være nytt, dyrt og av riktig merke. Samtidig er det mange som kanskje har råd, men som ikke ønsker å bidra til dette kjøpepresset.

- Flere foreldre vil ikke bruke så mye penger på kjoler som brukes kanskje bare én gang, og det er ikke alle som har råd heller. Det er veldig stort press når det gjelder merkeklær, og det er lett å føle seg utafor dersom man ikke har de «rette» klærne. Derfor vil vi selge disse kjolene billig, slik at alle kan komme til juleballet i en fin kjole, sier jentene som håper at ST-leserne vil bidra med enda flere kjoler til samlinga.