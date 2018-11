Enda et parti skifter navn...

Nyheter

Fra første januar neste år er Miljøpartiet De Grønne Orkdal historie. Fra da av heter partiet Miljøpartiet De Grønne Orkland. Det ble vedtatt under det ekstraordinære årsmøtet 1. november.

Det ble det også vedtatt at dagens styre skal suppleres med to personer, en fra lokallaget i Snillfjord, og en fra lokallaget i Agdenes. Dagens styre, med Gjertrud Berg spissen, består av fem personer og fungerer som midlertidig styre fram til det blir avhold et nytt årsmøte på nyåret.

– Vi er svært fornøyd og ivrige nå som vi går mot et ekstra spennende valgår, og begynner nå arbeidet med å stille liste og skrive program, skriver Berg i en pressemelding.

Det midlertidige styret i Miljøpartiet De Grønne Orkland består av leder Gjertrud Berg (Orkdal), Carl- Erik Østlund (Orkdal), Kristin Amundsen (Orkdal), Livar Ramvik (Snillfjord), og Mona Størdal (Agdenes).

