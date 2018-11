Arrangerer miniturnering for 50. gang

Nyheter

Orkla Sparebank Mini-/10-årsturnering arrangeres i Orklahallen lørdag 17.november. Denne tradisjonsrike turneringa arrangeres for 50. gang – 52 lag er påmeldt til turneringa, og det skal spilles 79 kamper.

Turneringen ble startet for 25 år siden og har blitt arrangert to ganger årlig siden den gang. Her er det ikke problemer med å få lokale lag til å stille opp for hvert år har turneringen over 50 påmeldte lag.

Med så mange unge lovende håndballspillere i aksjon kommer det selvsagt et stort publikum. Vanligvis pleier mellom 1000 og 1500 tilskuere å være innom hallen denne dagen.